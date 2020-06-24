Тамбов, , 16:17 — REGNUM Глава администрации области Александр Никитин поделился своими впечатлениями в связи с выступлением президента России Владимира Путина, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Губернатор Тамбовской области Александр Никитин Tambov.gov.ru

Глава региона напомнил, что лидер страны в своём обращении «оценил сложившуюся ситуацию, предупредил, что коронавирус по-прежнему представляет опасность, призвав нас быть осторожными, и предложил новые меры поддержки населения и экономики».

«Думаю, что не только я почувствовал оптимистичный настрой на будущее. Да и как иначе, когда реализуются беспрецедентные социальные и экономические меры! Разрушены шаблоны в администрировании финансовой поддержки, благодаря современным технологиям ускорились многие процессы реализации решений от идеи до конечного результата. И произошло это благодаря воле руководителя нашей страны, для которого важнее всего — ценность человеческой жизни», — сказал Александр Никитин.

Губернатор подчеркнул, что «все выступления и инициативы главы государства — это сильная позиция гаранта Конституции». По его словам, Владимир Путин неоднократно подчеркивает, что любые проблемы можно преодолеть вместе, помогая друг другу, отвечая за свои поступки, напряженно работая.

«Принцип социальной справедливости лежит в основе многих его решений. И в своем выступлении президент озвучил новые инициативы. Это продление выплат медицинским, социальным работникам и семьям с детьми, дополнительная поддержка бизнеса, самозанятых граждан, расширение льготной ипотеки, причем дополнительные средства — 60 млрд рублей — пойдут на помощь детям с редкими заболеваниями. Это прямая поддержка людей, нацеленная на народосбережение. Таким образом, Владимир Владимирович Путин озвучил многие наши с вами чаяния», — сказал Александр Никитин.

Как руководитель региона он, «безусловно, благодарен объявленной поддержке субъектам из федерального бюджета на 100 миллиардов рублей, чтобы компенсировать расходы, связанные с реализацией общенациональных мер борьбы с эпидемией», поскольку это потребовало действительно много ресурсов.

«Относительно поправок в Конституцию России позиция президента неизменна: они вступят в силу, если граждане их поддержат. И в случае их принятия они зададут гораздо более высокие требования к содержанию социальной, экономической политики, к решению задач по повышению качества жизни и благополучия людей, — отметил глава региона. — Считаю, что обращение — это конкретная, убедительная программа действий, направленная на «лечение» экономики от коронавирусных последствий, поддержку людей в сложных условиях».

Александр Никитин считает, что президент «практически «положил на лопатки» сомневающихся в необходимости голосования за поправки к Конституции», поскольку жизнь и сам мир изменились. Необходимо защищать не только каждого человека и каждую семью в отдельности в нестабильные периоды потрясений и безработицы, но и уверенно отстаивать интересы страны в глобальном пространстве.

«Думаю, тот, кто осмыслил шаги президента, внимательно прочитал предлагаемые поправки, не будет дожидаться последнего дня голосования, а воспользуется правом прийти на участки раньше», — подытожил Александр Никитин.