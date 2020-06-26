Санкт-Петербург, , 21:05 — REGNUM Вступление Игоря Орлова, экс-губернатора Архангельской области, в должность генерального директора «Северной верфи» — это хороший повод вспомнить о его достижениях и просчетах на губернаторском посту. О том, чем запомнился Орлов-губернатор, рассказывает автор ИА REGNUM Владимир Станулевич.

Игорь Орлов

С судостроением Игорь Орлов знаком не понаслышке, ведь его трудовой путь включал в себя руководство такими серьезными заводами, как судоремонтный заводе «Звездочка» в Северодвинске и «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь». Так что можно надеяться, что с руководством «Северными верфями» у Орлова все сложится наилучшим образом. А поток критики, гремевший по его поводу в последний период его губернаторства в Архангельской области останется в прошлом.

Да и то сказать, стоит еще разобраться из-за каких упущений эта критика возникла, ведь лесную промышленность как основную промышленную отрасль вверенной области, Орлов развивал вполне умело. Почему же и его настиг вал критики и протестов жителей?

Читайте подробности в статье Владимира Станулевича «Игорь Орлов назначен на «Северную верфь». Каким он был губернатором?».