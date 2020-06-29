Тегеран, , 02:07 — REGNUM Когда начинаются рассуждения о «глубинном государстве», обычно вспоминают США и конфликт элит, терзающий эту страну. Но ведь «глубинное государство», несущее культурную традицию, может существовать и не в этой, скандальной форме, следя за официальной политикой своей страны и вмешиваясь в нее, когда наступает нужный момент. О том, как Иран дает пример бесперебойно действующего и добивающегося успехов «глубинного государства», рассказывает автор ИА REGNUM Сергей Шакарянц.

Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

Главным подтверждением успехов властей Ирана, как официальных, так и традиционных, включая те, что можно назвать «глубинными», служит само существование Исламской Республики после стольких лет интенсивного противостояния с сильнейшим государством мира. Все попытки США дестабилизировать Иран, поджигая его изнутри или засылая террористов через границы, окончились ничем. Иран и его прокси-силы живы и продолжают действовать, несмотря на заверения множества СМИ, что Ирану остались считанные недели до краха.

Кроме того, не ограничиваясь только оборонительной тактикой, Иран проводит на политическом поле успешные операции, которые иначе как наступательными и не назовешь, хотя речь идет чаще всего именно о дипломатических достижениях. Таковы, например, расширение международных связей Ирана, его помощь в организации народного ополчения в 2019 году в Венесуэле. Какими еще последними достижениями в геополитике может гордиться Иран?

Читайте статью Сергея Шакарянца «Иран, США, «закулисная дипломатия» и грядущий крах доллара».