24 июня 2020 | Время чтения 5 мин

Игорь Юдкевич, , 17:24 — REGNUM Исследователи из американского Университета Карнеги-Меллон проанализировали 200 млн твитов, в которых обсуждался коронавирус, начиная с января сего года, и пришли к выводу, что половина (!) этих твитов отправлена ботами. Исследователи уточнили, что знают: все это выглядит как пропаганда, причем сделанная по русским и китайским методичкам, но нужны невероятные ресурсы, чтобы это доказать. И больше в публикации на своем сайте к теме России не возвращались.

Хакерство Christoph Scholz

А вот Эрин Расс, отрекомендованная как историк, офицер ВС США в отставке и юрист, не нуждается в доказательной базе: для нее всё очевидно, Америку вновь разрушали российские хакеры. В своей статье в издании The Hill Расс уверяет, что русские «уже работают, чтобы посеять хаос и недоверие в нашей выборной системе и повседневной жизни».

Интересно, что американская выборная система дискредитируется русскими хакерами, а не американскими политиками, а хаос в повседневной жизни жителей США создают прямо в эти дни не безвольные губернаторы и потерявшие головы правоохранительные органы, встающие на колени перед погромщиками, а вновь русские хакеры. При поддержке китайских коллег, разумеется, причем рисуется удивительная картина: сперва китайцы попустили распространение коронавируса, чем вызвали вредный для психики карантин в США, последствиями которого стал массовый психоз, поразивший общество и полицию. А потом русские хакеры подключились к разжиганию недовольства, что довершило дело. Под таким информационным артобстрелом со стороны КНР и РФ американскому обывателю не находится ни минуты, чтобы остановиться и подумать: а не слишком ли много ущерба наносит он собственной стране в качестве безвольной марионетки зарубежных злодеев?

Во всём виноваты русские Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Крайне важно, чтобы мы не забывали, что русские (а также китайцы, северокорейцы, иранцы, другие враги и, возможно, некоторые наши союзники) не просто пытаются обмануть и спровоцировать консерваторов; их цель — хаос или крах, обман и разжигание всех, независимо от политической принадлежности. Похоже, они в этом преуспевают, что является проблемой для США», — пишет Расс.

Кругом измена, трусость и обман, как говорил Николай Второй, внезапно столкнувшийся с результатами собственной политики. Вот так и американская верхушка, долгое время занимаясь оболваниванием собственного населения, ныне с удивлением обнаруживает вернувшиеся к ней результаты собственной деятельности. То, что происходит сейчас в США, очень напоминает СССР перед крахом — страну охватил перестроечный психоз, ее население спешит каяться за прошлое, и даже есть свой аналог фильма «Покаяние» с выбрасыванием трупа отца — даже целый сериал, а в роли тел — статуи отцов-основателей. В принципе, когда государственность разрушается, внешние признаки этого зачастую включают нежелание властей видеть свою ответственность за происходящее.

Так и здесь, громкие вопли о вине вездесущих и, вестимо, неуловимых русско-китайских сетевых злодеев, сочетаются с упорным молчанием о собственной ответственности американских властей. Американские власти критикуются за пресловутый расизм, от которого, оказывается, очень легко отмежеваться, всего лишь публично похвалив активистов Black Lives Matter и предприняв рад подтверждающих действий. Переведя стрелки с себя на неспособные к мести статуи. Тут виноваты не какие-то конкретные президенты, хоть и тут есть, что обсудить, а вся традиция клеветы, спрятанной за американской мечтой и берущей свое начало еще в послевоенном ХХ веке.

И вот пример клеветы. Расс сообщает, что много изучала традиционную и нетрадиционную тактику Советского Союза. По ее убеждению, русские и в СССР, и в РФ очень любят экономию силовых мер, предпочитая мятежи, пятую колонну и психологическую тактику (включая поддержку террористических группировок по всему миру и разжигание революций в как можно большем количестве малых стран).

Уличные беспорядки Цитата из к/ф «Джокер». Реж. Тодд Филлипс. 2019. США

Привычка приписывать собственные злодеяния врагу, переводя с больной головы на здоровую, это очень большой задел для проигрыша по существу, который рано или поздно наступит. Похоже, что этот момент, точное наступление которого предугадать трудно, дает о себе знать. Конечно, обсуждаемый эксперт оговаривает — что да, враги вмешиваются, но они лишь эксплуатируют существующие в обществе трещины, а в качестве оружия используют искажение истины и внутренние слабости противника. Но какие это слабости — она не говорит, а зря.

О чем говорили те твиты, на базе которых строится все «обвинение»? О коронавирусе, о карантине, о лекарствах. Что в этой теме могло так разжечь общество, что оно потеряло доверие к выборной системе и высыпало на улицы? Может быть, то, что официальные источники информации не смогли противопоставить ничего, хотя бы отдаленно похожего на единое согласованное мнение людей, которые говорят об одном и том же? А принятая в последнее время традиция «два источника — три мнения» является лучшим способом дестабилизации и общественной шизофрении. Кстати, в российском обществе, где тоже имело место непонимание происходящего, столь разрушительных реакций не последовало.

Возможно, причина в том, что у нас не было столь долгой и разрушительной проповеди ультралиберальной точки зрения (была, но быстро себя дискредитировала), а подвиги покаянцев за прошлое прочно связаны в народном сознании с кошмарами «святых 90-х». Плюс у нас не получилось сделать фетиша из свободы, с инквизиторским поиском несвободным и принудительным их освобождением. А вот американцы привыкли к уверениям о своей свободе и исключительности вне зависимости от реальных достижений и пытаются найти подтверждение тому и другому. Это не значит, что Россию гарантированно минует чаша сия. Но единственным лекарством до сих пор остается здравомыслие и критическое мышление — причем не отдельных экспертов, а всего народа.