Москва, , 15:31 — REGNUM Сегодня, 24 июня, в день проведения всероссийских торжеств, посвященных 75-летию Великой Победы, спикер Госдумы Вячеслав Володин совершает рабочую поездку в Волгоградскую область. Он возложил цветы на главной высоте России — Мамаевом кургане, который по праву считается одним из символов священной памяти.

Володин отметил значимость мемориального комплекса «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом Кургане как символа Великой Победы, как места священной памяти о тех, кто отдал свои жизни за страну.

«Всех нас с Днем Победы! Сегодня здесь, в Волгограде, соприкасаешься с историей и понимаешь, какой ценой далась Победа, далась наша жизнь», — цитирует Володина пресс-служба нижней палаты парламента. — «Сегодня мы должны сделать все, чтобы никто не мог очернить нашу Победу. Мы должны ценить память наших близких — тех, кто ради нас пожертвовал собой, кто остался в сырой земле и не может себя защитить. Мы должны эту память пронести через годы и века, передавая ее нашим детям и внукам».

Волгоградская область входит в избирательный округ спикера Госдумы.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в ряде регионов России прошли парады Победы, главный — состоялся на красной площади в Москве. Впервые парад Победы на Красной площади в Москве состоялся 24 июня 1945 года. Им командовал маршал Советского Союза Константин Рокоссовский, принимал Парад заместитель Верховного главнокомандующего маршал Советского Союза Георгий Жуков.