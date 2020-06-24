Кишинёв, , 15:56 — REGNUM Пандемия коронавируса изменила мир, что касается ситуации с коронавирусом в Молдавии, в республике оценили кто настоящие друзья. Об этом заявил президент Молдавии Игорь Додон в интервью RT.

По словам Додона, Молдавии в условиях пандемии коронавируса помогли многие страны. Первыми на помощь пришли Российская Федерация, Китай и некоторые государства Европы, добавил молдавский лидер.

Додон также отметил, что в Молдавии началась вторая волна COVID-19. Он также выразил уверенность в том, что с поддержкой настоящих друзей стране удастся обуздать ее.

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Напомним, сегодня, 24 июня, президент Молдавии Игорь Додон принял участие в параде Победы, который состоялся на Красной Площади в Москве.

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