Москва, , 15:12 — REGNUM Пожелания крепкого здоровья в текущих условиях пандемии коронавирусной инфекции высказал 24 июня лауреатам государственных премий президент России Владимир Путин.

«И, конечно, в сегодняшней ситуации от всей души желаю вам крепкого здоровья и успехов в будущем», — сказал российский лидер в ходе церемонии вручения государственных наград.

Также глава государства поздравил лауреатов с награждением и пожелал им, чтобы всех их проекты и начинания были успешны, а также давали им энергию и вдохновение для новых свершений.

Отметим, традиционно государственные премии РФ вручаются 12 июня в день России, однако в нынешнем году данную церемонию перенесли на 24 июня, а 12 июня президент России наградил героев Труда.