Кишинёв, 24 июня 2020, 15:12 — REGNUM Гордость в связи с тем, что молдавские военнослужащие приняли участие в параде в честь 75-летия Великой Победы в Москве на Красной Площади, выразил депутат от партии социалистов Молдавии Богдан Цырдя. Об этом он написал 24 июня на своем telegram-канале.
По словам политика, президент России Владимир Владимирович Путин с уважением относится к президенту Молдавии Игорю Додону, «чего бы ни говорили критиканы, но фотографии говорят сами за себя», отметил он в связи с этим.
Он также написал, что на сегодняшний день Молдавия известна, как страна, экспортирующая трудовых мигрантов, проституток и секс туризмом, а также тем, что у страны украли один млрд.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Молдавии Игорь Додон заявил, что 75 молдавских военных, принявших участие в Параде Победы в Москве, достойно представили страну.