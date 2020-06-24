Кишинёв, , 15:12 — REGNUM Гордость в связи с тем, что молдавские военнослужащие приняли участие в параде в честь 75-летия Великой Победы в Москве на Красной Площади, выразил депутат от партии социалистов Молдавии Богдан Цырдя. Об этом он написал 24 июня на своем telegram-канале.

По словам политика, президент России Владимир Владимирович Путин с уважением относится к президенту Молдавии Игорю Додону, «чего бы ни говорили критиканы, но фотографии говорят сами за себя», отметил он в связи с этим.

«И мы гордимся тем, что наши солдаты маршировали на Красной Площади. На пару часов, мы почувствовали себя частью Великой Страны. Страны, которая победила фашизм, покорила космос, имела 2 ВВП в мире, занимала передовые позиции в науке, спорте, культуре. Мы были частью Великой Державы, на которую с надеждой смотрел весь мир», — отметил Цырдя.

Он также написал, что на сегодняшний день Молдавия известна, как страна, экспортирующая трудовых мигрантов, проституток и секс туризмом, а также тем, что у страны украли один млрд.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Молдавии Игорь Додон заявил, что 75 молдавских военных, принявших участие в Параде Победы в Москве, достойно представили страну.