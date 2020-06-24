Москва, , 15:12 — REGNUM Наряду с главами других государств и лидерами, а также представителями традиционных для России религиозных конфессий, на параде Победы, состоявшемся на Красной площади в Москве 24 июня, присутствовал епископ Русской православной церкви (РПЦ), патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Об этом 24 июня рассказал источник в Московской патриархии, его слова приводит РИА Новости.

«Святейший патриарх традиционно участвует в парадах, посвященных победе в Великой Отечественной войне, тем самым отдавая дань памяти многочисленным жертвам, которые принес народ нашего государства, отстаивая независимость нашей страны», — сообщил источник.

Также он напомнил, что ранее, 22 июня, в День памяти и скорби, святейших патриарх совместно с президентом России Владимиром Путиным и главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу присутствовал в Патриаршем соборе в честь Воскресения Христова — главном храме российских Вооруженных сил, а также в музейном комплексе «Дорога памяти» в подмосковном военно-патриотическом парке «Патриот».

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что президент Российской Федерации Владимир Путин на приеме в честь глав государств, прибывших в Москву на парад Победы, поднял тост за ветеранов и единение стран.