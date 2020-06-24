Москва, , 14:19 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин остался доволен парадом на Красной площади в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Сегодня, 24 июня, в Москве состоялся парад в честь 75-й годовщины Победы Советского Союза в войне с нацистской Германией и ее сателлитами.

После завершения парада Путин вместе с иностранными гостями прошелся по Красной площади вдоль трибун, чтобы перейти в Александровский сад на церемонию возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата.

В этот момент Путину выкрикнули вопрос:

«Как вам парад?»

Глава государства ответил жестом, подняв вверх большой палец.