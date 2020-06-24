Москва, , 14:20 — REGNUM Россия намерена оказывать поддержку Венесуэле в ее противостоянии внешнему диктату и грубому вмешательству во внутренние дела суверенного государства. Об этом 24 июня сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с главой МИД Венесуэлы Хорхе Арреасой в Москве.

Как отметил глава российского МИД, слова которого приводит РИА Новости, обсуждая обстановку вокруг Венесуэлы, Россия видит, что данная страна входит в число государств, составляющих оплот сопротивления стремлению вернуть Латинскую Америку в 19-й век и снова навязать региону доктрину Монро.

«Мы проявляем неизменную солидарность с вашей решимостью противостоять внешнему диктату, противостоять попыткам грубо вмешиваться во внутренние дела суверенной страны, противостоять попыткам спровоцировать силовую смену режима», — заявил Сергей Лавров.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, с января 2019 года США не признают законно избранного президента Венесуэлы Николаса Мадуро главой государства и считают временным главой страны лидера оппозиции Хуана Гуайдо, который провозгласил себя президентом незаконным образом. После этого в отношении Венесуэлы был реализован целый ряд американских санкций, включая заморозку счетов страны в Европе и блокировку активов и интересов нефтегазовой венесуэльской государственной компании PDVSA.

Напомним, доктрина Монро была выдвинута 2 декабря 1823 года американским президентом Джеймсом Монро в его ежегодном послании Конгрессу. Одним из её центральных положений являлась идея об исключительном статусе и господствующей роли США в Западном полушарии.