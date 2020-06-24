Киев, , 14:01 — REGNUM В настоящий момент «глобальных вопросов», которые завтра надо было бы выносить на всенародный референдум, пока нет, считает спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков.

Об этом глава парламента заявил в интервью «Украинскому радио» 24 июня.

При этом Разумков заявил, что в принципе есть много вопросов, по поводу которых надо было бы советоваться с людьми, поскольку «люди знают (жизнь) лучше, чем политики».

Отвечая на вопрос, о чем хотел бы посоветоваться с народом лично он, спикер заявил, что он вопрос об ответственности народных депутатов — должен ли народный депутат терять возможность работать дальше в случае ненадлежащего исполнения своих обязанностей.

ИА REGNUM напоминает, что 18 июня Верховная рада Украины поддержала в первом чтении законопроект президента Зеленского о народовластии через всеукраинский референдум.

После этого первый заместитель главы парламента Украины Руслан Стефанчук заявил, что проведение одного референдума может стоить порядка 12 млрд грн ($0,44 млрд), поэтому «украинцам необходимо быть ответственными и понимать, точно ли они готовы расходовать такие средства на выяснение какого-то вопроса».

Также напомним, что лично президент Зеленский и его соратники многократно обещали, что первым на референдум будет вынесен вопрос о продаже земли иностранцам.