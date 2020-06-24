Киев, , 13:45 — REGNUM Фракция Верховной рады «Европейская Солидарность» направила официальное обращение к руководству парламента и регламентного комитета с требованием рассмотреть и предоставить публичную оценку «сексистским высказываниям» представителей фракции «Слуга народа».

Об этом 24 июня сообщает пресс-служба политической силы, передает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, что 23 июня, в ходе визита в Николаев лидеры «Слуги народа» Давид Арахамияи Александр Корниенко (глава фракции и глава партии соответственно), не стесняясь в выражениях, обсудили свою коллегу по партии — народного депутата Ирину Аллахвердиеву.В ходе беседы прозвучали суждения о том, чтодепутат Аллахвердиева «вообще красотка», хотя и «поддутая, конечно, чуть-чуть», но в целом «баба рабочая, вообще как корабельная сосна».

«Европейская солидарность» считает, что вышеупомянутые высказывания унижают всех украинских женщин и имеют «признаки дискриминации по полу».

Политсила призывает главу Верховной рады Дмитрия Разумкова, который является членом партии «Слуга народа», публично осудить такие заявления, которые «недопустимы в цивилизованных парламентах».

Также фракция ожидаем публичной реакции общественных организаций, которые «последовательно сражаются с гендерными стереотипами и сексизмом».