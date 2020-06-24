Москва, , 13:51 — REGNUM Ветераны Великой Отечественной войны, которые присутствовали на параде на Красной площади в Москве в честь 75-летия победы СССР над нацизмом, дали проведенному параду высокую оценку. Об этом 24 июня сообщил журналистам главнокомандующий Сухопутных войск ВС России, командующий парадом генерал армии Олег Салюков.

«Я думаю, что все хорошо получилось. Разговаривал с ветеранами, ветераны тоже дают высокую оценку», — заявил генерал Салюков.

Также он отметил, что оценка ветеранов является самой главной, тем более, что их, к глубочайшему сожалению, с каждым годом становится все меньше и меньше.

«А парад для них великое дело, как и для всех нас и всего нашего народа», — подчеркнул командующий парадом.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в праздничном строю парада Победы в Москве, который состоялся 24 марта, по брусчатке Красной площади наряду с подразделениями ВС РФ прошли также военные других стран.

Напомним, парад Победы в Москве в нынешнем году был перенесен из-за мер санитарно-эпидемиологической безопасности, связанных с пандемией SARS-CoV-2, с 9 мая на 24 июня. Данная дата была выбрана неслучайно, так как знаменитый парад Победы 1945 года, когда к мавзолею Ленина на Красной площади были брошены знамена разгромленной нацистской Германии, состоялся именно 24 июня.