Киев, , 13:23 — REGNUM В Верховный суд Украины поступило обращение относительно толкования того, можно ли привлечь президента Зеленского к административной ответственности за нарушение карантина — посещение кофейни в Хмельницком.

Об этом заявила пресс-служба суда, передает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 24 июня.

Согласно сообщению, в Верховный суд обратился Хмельницкий городской районный суд Хмельницкой области с просьбой созвать пленум по данному вопросу. Далее ситуацию может начать рассматривать уже Конституционный суд страны.

«Обращение в Конституционный суд Украины… относительно официального толкования ч. 1 ст. 105 конституции в аспекте возможности привлечения президента Украины к административной ответственности за совершение административного правонарушения при исполнении полномочий», — говорится в сообщении.

Напомним, что 22 июня сам Зеленский заявил, что как гражданин Украины «чувствует свою ответственность» за нарушение карантина в Хмельницком и потому добровольно оплатит на счет заведения питания сумму, соотносящуюся с суммой штрафа. Президент подчеркнул, что в случае вынесения судом решения о привлечении к административной ответственности выполнит его, как это предусмотрено законом Украины.

ИА REGNUM отмечает, что всех чиновников, которые в Хмельницком пили кофе с президентом, местный суд оштрафовал на суммы порядка 17 тыс. гривен (около 600 долларов).