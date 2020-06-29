Вашингтон, , 01:58 — REGNUM Может быть, привычка воспринимать Россию как «врага №1» для США, сыграла шутку с теми, кто не заметил, как это место плавно перешло к Китаю. О том, почему Китай стал основной проблемой властвующих сейчас в США республиканцев, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Владимир Павленко.

Капитолий Лев Коровин © ИА Красная Весна

«Русские сделали это». Недаром эта фраза продержалась так долго в качестве американской, да и общемировой присказки, означающей, что когда не знаешь, кого обвинить или хочешь отвести обвинение от себя, обвини русских. Ведь так делали все СМИ США и их подпевалы по всему свету. Продолжалось это с 2008-го, когда Россия дала по зубам саакашвиливским шакалам в Южной Осетии и продолжалась до восшествия Трампа в кресло президента США. Почему же в недавнем докладе, «Укрепление Америки и противодействие глобальным угрозам», подготовленном конгрессменами, Китай занимает значительно большую часть текста?

Китай обладает двумя показателями, делающими его гораздо страшнее России в глазах американских экспертов. КНР, во-первых, бурно развивается и, во-вторых, обладает идеологией. А что могут страны, обладающие коммунистической идеологией, памятно Западу еще по примерам «русского чуда», явленного СССР. Как же США не бояться сделавшего выводы из советского краха и экономически все крепнущего Китая?

Читайте подробности в статье Владимира Павленко «Почему республиканцы назначили Китай «врагом №1» вместо России?».