Киев, , 12:18 — REGNUM Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков считает, что говорить о повышении заработной платы для народных депутатов в настоящий момент «мягко говоря, рано».

Об этом он заявил в эфире одного из украинских телеканалов.

ИА REGNUM напоминает, что накануне депутат парламента фракции «Голос»Кира Рудыкзаявила, что зарплата составляет 35 тыс. грн (примерно $1,3 тыс.) при отсутствии любых дополнительных выплат, поэтому Раде «нужно будет что-то придумывать». В частности, отметила парламентарий, финансово необеспеченных депутатов, возможно, будут устраивать на преподавательскую деятельность. Заявление Рудык вызвало бурю обсуждений в украинском политикуме.

Разумков отметил, что достойный уровень оплаты труда должен быть для всех, а не только для депутатов.

«Мне кажется, что на уровне той заработной платы, которая есть в государстве, на уровне той минимальной заработной платы, которая сегодня есть у наших сограждан, говорить о повышении заработной платы для народных депутатов — пока рано, мягко говоря», — подчеркнул спикер.

Также он отметил, что заработные платы депутатов в рамках индексации за последний год «немного выросли», лично у него на 3 тыс. гривен (порядка 110 долларов) в месяц.

«И говорить исключительно о себе — я думаю, что это не совсем правильно», — обратился он к депутатам.

Отметим, что до коронакризиса средняя зарплата на Украине, по официальным данным, достигла уровня в 500 долларов. В настоящий момент уровень зарплаты упал, но официальной статистики за последние месяцы еще не было.