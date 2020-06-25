Киев, , 08:31 — REGNUM Рождение нового политического движения на Украине может знаменовать не просто появление очередной банды. Почему «свидетели Шария» могут внести свежую струю в процесс развала украинского государства, рассказывает автор ИА REGNUM Андрей Ганжа.

Акция партии Шария у стен офиса президента, 17 июня 2020 года Скриншот страницы социальной сети Facebook @Партія Шарія

Запрещенные в России украинские национал-радикалы из «Правого сектора» и его ответвлений правили бал в украинской политике последних лет. Не будучи официально признанными, они оказывались очень удобны для уличных расправ и убийств неугодных. Кроме таких услуг, они, конечно приносили киевской хунте и некоторые неудобства, но до сих пор именно с этими радикал-патриотами те же порошенковцы предпочитали строить отношения.

Теперь, после провала Порошенко, на украинском политическом небосклоне взошла новая звезда в виде находившегося в зарубежной оппозиции с 2012 года журналиста Анатолия Шария и его последователей, сформировавших даже «Политическую Партию Шария» (ППШ). Как показывают последние события, ппш-овцы представляют собой нешуточную силу, возможно способную в будущем даже потеснить доморощенных нацистов. Вот только не утопят ли и те, и другие украинскую государственную лодку в процессе выяснения «кто тут больше родину любит»?

Читайте статью Андрея Ганжи «Украина движется к уличному апокалипсису».