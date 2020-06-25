Варшава, , 07:01 — REGNUM Рассуждения госсекретаря США Майка Помпео о том, что американские войска в Европе не защищают, например, немцев, а «демонстрируют наличие потенциала Китаю», отрезвили многих из тех, кто привык смотреть на американцев как на «защитников». О том, какая страна в ЕС может стать новым пристанищем для «демонстрирующих Китаю» американских войск, рассказывает редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Европа, по словам Помпео, это всего лишь один из многих форпостов американских военных, да еще и не основной, судя по тому, что в перечислении она оказалась лишь технически удобным плацдармом для США, озабоченных Африкой и Ближним Востоком. Поэтому перестановки своих сил по Европе США производят, сообразуясь с требованиями момента, и сейчас вполне могут организовать новую войсковую структуру, например, в Польше. Поближе к Китаю, так сказать.

Некоторые из польских политиков радуются такой возможности, хотя в дальней перспективе она и может оказать Варшаве медвежью услугу. Ведь именно сейчас Германия может вплотную заняться построением «европейской армии», место в которой упустит ублажающая США Польша.

Читайте подробности в статье Станислава Стремидловского «Станет ли Польша антикитайским «прокси-сервером» США в Европе?».