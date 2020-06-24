Москва, , 12:06 — REGNUM Президент Киргизии Сооронбай Жээннбеков прилетел в Москву для участия в параде Победы, однако на трибуне для гостей и во время церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата его видно не было. Оказалось, что у сопровождающих президента лиц был выявлен коронавирус. Об этом сегодня, 24 июня, сообщает пресс-служба Кремля.

Согласно заранее согласованному алгоритму, президент Киргизии Сооронбай Жээннбеков и все члены киргизской делегации по прилете в Москву сдали тест на COVID-19. У двоих сопровождающих лиц тест дал положительный результат.

Именно поэтому Жээнбеков и не появился на параде.

Напомним, что в параде Победы принимали участие лидеры Сербии, Белоруссии, Молдавии, Таджикистана, Узбекистана, Казахстана.