Москва, , 05:17 — REGNUM Договоры о сокращение ядерных вооружений, на которое возлагались такие большие надежды в прошлом веке, имеют свои подводные камни, за которыми скрываются попытки сделать так, чтобы под сокращение попали «те, кто надо». О том, почему и теперь тема сокращения ядерных вооружений упирается в проклятый вопрос «как считать?», рассказывает обозреватель ИА REGNUM Владимир Павленко.

Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Исчерпание срока действия СНВ-3, последнего из «ядерных» договоров между Москвой и Вашингтоном, стало поводом для предположений о том, каким должны быть дальнейшие усилия по сокращению ядерных арсеналов. Не мене важным представляется вопрос — кто именно будет в этих переговорах участвовать. Не секрет, что, хотя, главными обладателями ядерного оружия и остаются Россия и США, сбросить со счетов арсеналы Китая, Англии и Франции никак нельзя.

Ведь в случае такого подсчета тот или иной вид ядерных вооружений может оказаться «зарезервирован» под предлогом отказа включить в список запасы союзника. Возможно здесь кроется причина того, что США никак не соглашаются подсчитать в ходе переговоров запасы ядерного оружия у всех пятерых главных его обладателей, желая договариваться лишь с Россией и Китаем без учета Англии и Франции. Читайте подробности.

Читайте подробности в статье Владимира Павленко «Россия предлагает встречу впятером — Запад настаивает на трио».