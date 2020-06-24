24 июня 2020 | Время чтения 5 мин

Санкт-Петербург, , 16:12 — REGNUM Военный парад в честь 75-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне состоялся утром в среду, 24 июня, на Дворцовой площади Санкт-Петербурга.

Прогон кортежа перед парадом в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

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Для Ленинграда война стала эпохой тяжелейших блокадных испытаний и потерь, временем самоотверженной борьбы за город, окруженный беспощадным врагом. В этой борьбе жители и защитники города полностью победили, враг не смог войти в Ленинград, который получил высокое звание Город-герой. Эта страница стала самой трагической и славной в трехвековой истории города на Неве.

Ветеран Великой Отечественной Войны Дарья Драй © ИА REGNUM

Ветеран Великой Отечественной Войны Дарья Драй © ИА REGNUM

Ветеран Великой Отечественной Войны Валентин Васильевич Петров Дарья Драй © ИА REGNUM

Почетными гостями парада Победы в Петербурге сегодня были 220 ветеранов Великой Отечественной войны, жителей блокадного Ленинграда, тружеников тыла. Также на трибуны Дворцовой площади были приглашены медицинские работники, ведущие сейчас борьбу с коронавирусной инфекцией, сотрудники предприятий жизнеобеспечивающих отраслей.

Ветеран Великой Отечественной Войны Дарья Драй © ИА REGNUM

Волонтер помогает ветерану Дарья Драй © ИА REGNUM

Ветеран Великой Отечественной Войны Дарья Драй © ИА REGNUM Ветеран Великой Отечественной Войны Дарья Драй © ИА REGNUM

Зрительская трибуна на параде в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Ветеран Великой Отечественной Войны Дарья Драй © ИА REGNUM

Все гости, а также сопровождающие, в том числе волонтеры, предварительно были протестированы на коронавирусную инфекцию. Дворцовая площадь, трибуны и вся техника перед парадом были продезинфицированы.

Дезинфекция трибуны перед парадом в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Командовал парадом в Петербурге заместитель командующего войсками Западного военного округа генерал-лейтенант Игорь Серицкий. Принимал парад командующий войсками Западного военного округа Герой России генерал-полковник Александр Журавлев.

Командующий войсками ЗВО генерал-полковник Александр Журавлёв во время парада Дарья Драй © ИА REGNUM

Парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Перед парадом в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

На параде присутствовали полномочный представитель президента России в СЗФО Александр Гуцан, губернатор Петербурга Александр Беглов, председатель Законодательного собрания Вячеслав Макаров.

Александр Беглов на параде в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Перед парадом в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Открылся парад торжественный выносом красного Знамени Победы и трехцветного Государственного флага России. Знаменные группы пронесли по Дворцовой 10 штандартов фронтов Великой Отечественной войны, в том числе штандарты Ленинградского и Волховского фронтов, а также 30 исторических знамен соединений и воинских частей, в том числе участвовавших в обороне Ленинграда.

Парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Военнослужащие в исторической форме военных лет на параде в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Курсанты морского кадетского корпуса на параде в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

В наземной части парада в пешем строю принимали участие около 4500 военнослужащих соединений и воинских частей Западного военного округа, войск Национальной гвардии, курсантов военных вузов и специальных учебных заведений, суворовцев, кадет и юнармейцев. Как подчеркивают в пресс-службе ЗВО, «самые юные участники предстоящего парада смогли принять в нём участие только с разрешения родителей или их законных представителей».

Курсанты Кадетского корпуса на параде в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Парадные расчеты военнослужащих во время парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM Парадные расчеты военнослужащих во время парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Парадные расчеты военнослужащих во время парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Парадные расчеты военнослужащих во время парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Парадные расчеты военнослужащих во время парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Три парадных расчета были одеты в историческую военную форму Сухопутных войск, Военно-воздушных сил и Военно-морского флота СССР и вооружены образцами стрелкового оружия времен Великой Отечественной войны.

Парадные расчеты военнослужащих во время парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Парадные расчеты военнослужащих во время парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Военнослужащие общевойсковой армии Западного военного округа были вооружены новейшими автоматами Калашникова АК-12, недавно поступившими на вооружение. Новое оружие обладает улучшенными эргономическими характеристиками, имеет повышенный запас живучести ствола, новый прицел и большую кучность стрельбы.

Хоровое исполнение песни «Мы верили, мы знали — победим!» на параде в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Механизированную колонну, в составе которой в этот раз было 140 единиц техники, по уже сложившейся традиции, вёл за собой лучший танк Второй Мировой войны Т-34.

Танк Т-34 во время парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Танк Т-34 во время парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

За ним на брусчатку Дворцовой площади вышли новейшие бронеавтомобили российской армии «Тайфун-У», «Тайфун-К» и «Тигр-М», бронетранспортёры БТР-82А, а также боевые машины пехоты БМП-3, которые по своим качествам могут считаться легкими танками.

Проход военной техники во время парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

За ними пришел черед семёрки новейших танков Т-72Б3. Во втором полугодии 2020 года войска ЗВО получат более 100 этих модернизированных боевых машин. У танка Т-72Б3М новый двигатель мощностью 1130 лошадиных сил, новое 125-мм орудие с улучшенной баллистикой и ресурсом, прицелом «Сосна-У», цифровым баллистическим вычислителем и панорамным прицелом. На танках установлены решетчатые экраны, защищающие от кумулятивных боеприпасов, и динамическая защита «Реликт».

Проход военной техники во время парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM Проход военной техники во время парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

За танками по Дворцовой площади прошли крупнокалиберные самоходные артиллерийские установки «Мста-С» и «Мста-Б», реактивная система залпового огня «Торнадо-Г», зенитно-ракетные системы С-400 «Триумф».

Проход военной техники во время парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM Проход военной техники во время парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Украшением парада стали оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М», способные доставлять к цели в том числе ядерные боеголовки, а также новейшие автомобили связи, управления и радиоэлектронной борьбы.

Нашлось место в общем строю и автомобилям военной полиции «УАЗ-Пикап» и «Лада Веста».

Проход военной техники во время парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

По завершении наземной части парада над Петербургом послышался рокот авиадвигателей. В небе началась авиационная часть парада Победы, в которой приняли участие 30 самолетов и вертолетов фронтовой и военно-транспортной авиации, вылетевших с аэродромов в Санкт-Петербурге, Республике Карелия и Тверской области.

Воздушная часть парада во время парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Открывал пролёт тяжелый транспортный вертолёт Ми-26 — самый грузоподъемный в мире. За ним пролетели звенья многоцелевых вертолётов Ми-8, ударных вертолётов Ми-24 и Ка-52 «Аллигатор».

Тяжелый вертолет Ми-26 во время парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Воздушная часть парада во время парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM Воздушная часть парада во время парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Затем друг за другом в небе Петербурга прошли военно-транспортные самолёты Ан-26, Ан-12 и Ту-134.

Воздушная часть парада во время парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM Воздушная часть парада во время парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Наконец, настало время боевых самолетов. В числе участников парада были многоцелевые истребители Су-35С, двухместные истребители Су-30СМ, фронтовые истребители-бомбардировщики Су-34, которые активно применялись против международных террористов в Сирии, а также тяжелые истребители-перехватчики МиГ-31БМ, способные поражать цели даже в ближнем космосе.

Самолет Ан-12 во время парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Воздушная часть парада во время парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM Самолет Ту-134 во время парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Самолеты Су-34 во время парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM Самолеты МиГ-31Б во время парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

… Среди гостей парада Победы в Петербурге был Валентин Васильевич Петров, 1928 года рождения. Ветеран остался доволен юбилейным парадом, ему очень понравилось, что на нем было продемонстрировано новое вооружение российской армии. «Память о событиях прошлого сохраняется — это самое главное», — сказал ветеран.

Ветеран Великой Отечественной Войны Валентин Васильевич Петров Дарья Драй © ИА REGNUM

После завершения парада по просьбе общественных ветеранских организаций состоялось прохождение военного оркестра, взводов барабанщиков, пеших парадных расчетов и знаменных групп по Невскому проспекту от Дворцовой площади до Садовой улицы.

Хоровое исполнение песни «Мы верили, мы знали — победим!» на параде в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

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