Москва, 24 июня 2020, 11:39 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин в сопровождении глав других государств возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата. Церемония возложения цветов состоялась сегодня, 24 июня, после торжественного марша войск и прохода военной техники.
Путина сопровождали: президент Сербии Александр Вучич, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Молдавии Игорь Додон, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым Жомарт Токаев.