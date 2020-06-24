Москва, , 12:08 — REGNUM 75 военных почетного караула национальной армии Молдавии, принявших участие в Параде в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади в Москве, «достойно представили… страну рядом с военными других стран», написала пресс-служба президента Молдавии Игоря Додона на его telegram-канале.

Читайте также: Лидеры иностранных государств прибывают на парад Победы

«Молодцы! Это минуты особой гордости за Молдову, за весь наш народ, за всех соотечественников, в какой бы стране они ни находились», — сообщается в пресс-службе Игоря Додона.

Читайте также: Додон отправился в Москву на парад Победы и встречу с Путиным

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 23 июня, президент Молдавии Игорь Додон отправился в Москву на парад в честь Дня Победы по приглашению президента России Владимира Путина. По словам молдавского лидера, в Москве он также встретится с «зарубежными коллегами» в целях обсуждения развития двусторонних отношений и торгово-экономических связей.