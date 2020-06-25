Киев, , 01:29 — REGNUM Решение НАТО признать Украину партнером с расширенными возможностями, на первый взгляд, бессмысленное: новый статус не гарантирует членства, а Венгрия продолжит накладывать вето на встречи министров НАТО-Украина. И тем не менее, смысл в этом решении НАТО есть — именно для самого НАТО, объясняет автор ИА REGNUM Андрей Ганжа.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Сам принцип «партнерства расширенных возможностей» показывает, что страна, к которой он применяется, для НАТО особенно близка. Данная близость дает ряд прав — консультации по вопросам безопасности, расширенным доступ к программам взаимодействия и упражнениям, обмен информацией, в том числе об извлеченных уроках, и более тесное объединение таких партнеров во времена кризиса и подготовка операций. Обязанностей меньше, зато они качественно отличны: предоставлять бойцов и территории. На украинских бойцов в США заглядывались еще 14 лет назад в связи с Афганистаном, но только тогда на Украине хотели найти 85 тысяч контрактников, а сейчас Зеленский нацелился на армию в 250 тысяч человек.

С территорией еще очевиднее — партнеры с расширенными возможностями предлагают программы в областях, особо интересных для НАТО, а интересы НАТО сводятся к формированию центров мониторинга и военных пунктов. Военная база — это дорого и сложно, а перенести качество подобной базы на всю госструктуру «партнера» — вполне удобно. Опять же — в случае действительно серьезного военного конфликта будут гибнуть «расширенные», которых не хотелось принимать свои ряды, но жертвовать которыми не жалко.

Читайте подробности в статье Андрея Ганжи «Зачем повышают статус Украины в НАТО?».