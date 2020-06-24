Москва, , 10:05 — REGNUM Возможность возвращения в Россию осужденных в США граждан РФ Виктора Бута и Константина Ярошенко в настоящее время обсуждается и эти переговоры ещё не закончены. Об этом 24 июня сообщила журналистам уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

«Обсуждается вопрос возвращения Ярошенко и Бута. Вопрос держится в режиме конфиденциальности, переговоры не закончены», — заявила российский уполномоченный.

Также она рассказала, что поддерживает связь, как с адвокатом Ярошенко, так и с его родными, которые просили её не сообщать подробности этого процесса, потому что в настоящее время данный вопрос ещё не решён.

«Очень надеемся, что эта гуманитарная миссия завершится», — заключила Москалькова.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что гражданин США Пол Уилан, который осужден в Москве за шпионаж против России, решил не обжаловать приговор, для чего написал соответствующее заявление.