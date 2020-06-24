Москва, , 09:44 — REGNUM Свой ответ на очередные оскорбления грузинского журналиста Георгия Габунии в адрес президента России Владимира Путина дала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«В данном случае более чем уместно: «Вы больные, девочки», — приводит РИА Новости слова Захаровой про грубые высказывания грузинского журналиста, процитировав министра иностранных дел России Сергея Лаврова, таким образом осадившего в феврале в Женеве двух грузинских журналисток, которые толкались и перебивали друг друга в своих попытках задать вопрос российскому дипломату.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее журналист Габуния в очередной раз допустил резкие высказывания о президенте России в эфире оппозиционного грузинского телеканала «Мтавари архи».

Отметим, летом 2019 года журналист Габуния начал программу на грузинском телеканале «Рустави-2» с нецензурной ругани в адрес российского лидера и его семьи, затем в Грузии прошли демонстрации протестов с требованием наказать журналиста, после чего у телекомпании сменился владелец и Габунию уволили с «Рустави-2».