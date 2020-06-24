Минск, , 09:44 — REGNUM Петиция с требованием принять меры относительно незаконных действий милиции, адресованная гражданами Белоруссии генеральной прокуратуре страны, набрала более 7,5 тысяч подписей. Текст петиции был размещен 23 июня на портале Petitions.by.

Авторы петиции потребовали обязать сотрудников милиции быть одетыми в форменную одежду, «которая будет ясно демонстрировать участникам мирных собраний, что они имеют дело не с бандитами, а с представителями власти».

Сотрудники милиции не должны использовать для задержанных транспортные средства без опознавательных милицейских знаков, требуют авторы петиции.

Кроме того, авторы петиции потребовали не задерживать людей и не применять к ним силу только за участие в мирных собраниях, «без реальных и веских оснований».

«Требуем обеспечить эффективную защиту тех сотрудников правоохранительных органов, которые откажутся выполнять заведомо преступные приказы и распоряжения, нарушающие права граждан», — говорится в петиции.

Также подписавшиеся под петицией требуют уважать их достоинство и соблюдать их права.

Отметим, на момент публикации новости, петицию поддержали 7511 человек.

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Напомним, в ряде городов Белоруссии в пятницу 19 июня в ходе пикетов по сбору подписей в поддержку кандидатов в президенты Белоруссии были задержаны граждане. При этом, как неоднократно сообщали белорусские СМИ и авторы белорусских telegram-каналов, зачастую люди задерживались лицами в штатском и их при этом сажали в машину без опознавательных милицейских знаков.