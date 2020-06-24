Санкт-Петербург, , 10:01 — REGNUM На Дворцовой площади Санкт-Петербурга ровно в 10 часов утра 24 июня 2020 года начался военный парад в ознаменование 75-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

Парад в Петербурге в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне (фото с генеральной репетиции) Дарья Драй © ИА REGNUM

В торжественном марше по главной площади города-героя примут участие 4,5 тыс. военнослужащих Западного военного округа, силовых ведомств региона, курсантов военных вузов. Над городом в парадном строю пролетят 30 самолетов и вертолетов.

Вынос флагов на парад в Петербурге (фото с генеральной репетиции) Дарья Драй © ИА REGNUM

Парадные расчеты пронесут в строю исторические знамена соединений и воинских частей, в том числе участвовавших в обороне Ленинграда в годы войны. Три расчета выйдут на парад в военной форме Сухопутных войск, Военно-воздушных сил и Военно-Морского Флота Советской Армии. Они будут вооружены образцами оружия времен Великой Отечественной войны.

Военнослужащие в исторической форме военных лет (фото с генеральной репетиции парада) Дарья Драй © ИА REGNUM

Общевойсковая армия ЗВО представлена на параде подразделением отдельной гвардейской мотострелковой Красносельской бригады, ранее именовавшейся 45-й стрелковой дивизией. В годы Великой Отечественной войны военнослужащие этой дивизии обороняли Ленинград, штурмовали Синявинские высоты, участвовали в Выборгской и Таллинской операциях, окружении Курляндской группировки противника. В июле 1945 года военнослужащие дивизии прошли парадным строем по Дворцовой площади на митинге, посвященном Победе.

Военнослужащие в исторической форме военных лет (фото с генеральной репетиции парада) Дарья Драй © ИА REGNUM

Военнослужащие в исторической форме военных лет (фото с генеральной репетиции парада) Дарья Драй © ИА REGNUM

Парадный расчет военнослужащих общевойсковой армии Западного военного округа будет вооружен новейшими автоматами Калашникова АК-12, недавно поступившими на вооружение.

За пешими подразделениями на Дворцовую площадь выйдет механизированная колонна, которую составят 109 единиц техники. Ее возглавит легендарный танк Победы Т-34.

Танк Т-34 на Дворцовой площади (фото с генеральной репетиции парада) Дарья Драй © ИА REGNUM

Следом за «ветераном» на площадь выйдут современные танки Т-72Б3, бронеавтомобили «Тайфун-У», «Тайфун-К» и «Тигр-М», бронетранспортёры БТР-82А, боевые машины пехоты БМП-3, зенитные ракетные системы С-400 «Триумф», самоходные артиллерийские установки «Мста-С» и «Мста-Б», реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г», оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М».

Сопровождать механизированную колонну будут спецавтомобили военной полиции «УАЗ-Пикап» и «Лада Веста».

Затем начнется воздушная часть парада.

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