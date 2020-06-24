Тбилиси, , 09:17 — REGNUM Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявляет, что именно при его правлении в Одесской области произошла «декоммунизация Котовского». Об своем вкладе в это дело он рассказал в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, запись которого Саакашвили опубликовал на своей странице в соцсети Facebook.

По словам Саакашвили, именно в тот период Котовск был переименован в Подольск, а в самом городе был ликвидирован первый в Советском Союзе, по оценке экс-президента Грузии, мавзолей — мавзолей Котовского.

Он углубился в историю и рассказал, что много лет назад останки Котовского вынесли из этого мавзолея и выбросили на свалку румыны, но когда опять вернулась власть большевиков, те нашли останки на свалке, которые, по утверждению Саакашвили, оказались заледеневшими из-за стоявших в тот период холодов, и вернули обратно на место.