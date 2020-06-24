Тбилиси, , 09:12 — REGNUM Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили утверждает, что его предок, отец прабабушки, которая воспитывала самого Саакашвили, в свое время финансировал Сталина. Об этом он заявил в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, запись которого Саакашвили опубликовал на своей странице в соцсети Facebook.

«Отец моей прабабушки, которая меня воспитывала и которая скончалась, когда мне было 30 лет, был самым богатым человеком на Кавказе, он владел крупнейшими в мире марганцевыми месторождениями. И он финансировал большевиков, финансировал Сталина. Сталин даже скрывался у них дома. Когда большевики находились в одном селе под Чиатура и их окружила жандармерия, Сталин скрывался дома у отца моей прабабушки. Моя прабабушка рассказывала, что Сталин был очень нервным, рука у него была мокрая, и он дрожал», — вспомнил Саакашвили рассказы своей прабабушки.

По его словам, Сталин не любил семьи, которые его знали, и расправлялся с ними. Владельца марганцевых шахт большевики, по рассказу Саакашвили, посадили сразу после прихода к власти, и тогда его семья написала Сталину, и в первый раз его освободили.

«Второй раз арестовали в 37-м году и отправили в лагерь. Брат моей прабабушки, а он был известным грузинским поэтом, поэтому его принимали в Кремле, обратился там к Сталину и Берия и попросил отпустить отца. Его выпустили, но он был уже доходягой, и когда брат моей прабабушки, Григол Абашидзе, поехал его забирать, его предупредили, чтобы сразу не кормил отца, потому что тот долго ничего не ел. Фактически его довели до животного состояния. И через пару лет он умер. Сталин особенно не любил семьи, которые его знали», — констатировал Саакашвили.

На вопрос, что значит для него тот факт, что он родился в один день со Сталиным, Саакашвили ответил словами Маркса: один раз в истории случается трагедия, а второй раз повторяется как фарс, но отметил, что это шутка и что он сам вряд ли имеет какое-то отношение к Сталину.