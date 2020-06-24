Москва, , 09:10 — REGNUM Ряд лидеров иностранных государств ужи прибыл в Москву для участия в параде Победы 24 июня и других торжественных мероприятиях, которые посвящены 75-летию Победы Советского Союза над нацизмом.

Как сообщает ТАСС, в Москву для участия в данных мероприятиях уже прибыли президент Абхазии Аслан Бжания, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Молдавии Игорь Додон, президент Сербии Александр Вучич и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеёв и президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Также сообщается, что ожидается прибытие президентов Киргизии, Таджикистана и Южной Осетии и что проживать главы иностранных государств станут в «Президент-отеле».

Отметим, как сообщало, 23 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле с пониманием относятся к тому, что часть приглашенных лидеров государств не смогла прибыть на парад Победы из-за пандемии коронавирусной инфекции.