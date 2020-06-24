Брюссель, , 09:10 — REGNUM Запрет на въезд жителей России, Бразилии и США в Европейский Союз может быть сохранен после открытия в ЕС границ с 1 июля. Об этом 24 июня сообщает издание New York Times со ссылкой на проект документа и официальных лиц.

По данным издания, перед предстоящим открытием границ Евросоюзом, который запланирован на 1 июля, в Брюсселе идет обсуждения двух вероятных списков стран, граждане которых смогут въезжать на территории союза. Отмечается, что данные списки составлены на основании информации о том, насколько успешно власти данных стран борются с пандемией коронавируса.

Также уточняется, что страны, граждане которых могут въезжать в ЕС, попали в данный список с помощью «комбинации эпидемиологических критериев», самым основным из которых является среднее количество случаев заражения коронавирусом за последние 14 дней на 100 тысяч населения и для возможности въезда необходимо, чтобы данный показатель был не выше 16.

Указывается, что по данному показателю США (107 случаев на 100 тысяч), Бразилия (190 на 100 тысяч) и Россия (80 на 100 тысяч) — расчеты, сделанные самим изданием — не являются безопасными.

Кроме этого, сообщается, что сотрудники посольств Европы, вероятно, станут проводить проверку предоставляемых странами данных о количестве зараженных SARS-CoV-2, до того, как в ЕС окончательно утвердят эти списки.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 20 июня стало известно, что жесткие действия полицейских в ходе акций протеста в США, связанных с гибелью чернокожего Джорджа Флойда, осудили депутаты Европейского парламента.