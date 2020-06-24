Станислав Тарасов, 24 июня 2020, 08:43 — REGNUM Когда в первых числах декабря прошлого года на страницах шведского сайта Nordic Monitor, являющегося новостным ресурсом Стокгольмской сети Скандинавских исследований и мониторинга (Nordic Research and Monitoring Network), появился «секретный документ» о возможном нападении Турции на Армению, ИА REGNUM усмотрело в этом признаки оперативного информационного мероприятия, осуществляемого некой спецслужбой.

Турция
Турция
Иван Шилов © ИА REGNUM

Статья была подписана Абдуллахом Бозкуртом, известным турецким журналистом, автором нашумевшей в Европе книги «Прерванная Турция». Он являлся шефом офиса в Анкаре очень популярного турецкого ежедневного издания Today’s Zaman, который был закрыт властями после неудавшегося государственного переворота в Турции в июле 2016 года. Издание обвинили тогда в связях с известным турецким проповедником Фетхуллахом Гюленом, которого официальная Анкара считает причастным к этим событиям. Что касается Бозкурта, то в турецком журналистском и аналитическом сообществе за ним закреплена репутация одного из самых информированных членов турецкой оппозиции, получающего инсайдерскую информацию, в том числе из турецких силовых структур и спецслужб. Утверждается, что именно Бозкурт поставлял в Today's Zaman новости о коррупции в окружении президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, печатал расшифровки телефонных разговоров президента и его ближайших соратников, утверждал о наличии у них связей с террористическими организациями, включая «Аль-Каиду» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), рассказывал об их роли в убийстве российского посла Карлова.

Абдуллах Бозкурт
Абдуллах Бозкурт
Stockholm Center for Freedom

Редакция Today’s Zaman была разгромлена, часть ее сотрудников оказалась за решеткой, другим, как Бозкурту, удалось эмигрировать в Швецию. Как нам удалось узнать, связавшись по телефону с одним из бывших сотрудников Today’s Zaman, проживающим сейчас в Бельгии, Бозкурт в Швеции на общественных началах вместе со своим коллегой Левентом Кенезом и экспертом ОБСЕ Муратом Джетинерома является одним из руководителей Стокгольмского центра свободы, а так обходится случайными заработками. Говоря о публикации документа о нападении Турции на Армению, наш собеседник счел необходимым обратить внимание на следующие обстоятельства. Oğuztürk Hava Harekât Planı («План воздушных операций Oğuztürk»), предусматривающий бомбовый удар по Армении (операция Altay — по фамилии одного из генералов во время войны за независимость Турции в 1920-х годах) был обнаружен не в ходе сверки планов в Бюро подконтрольных документов командованием 4-й главной авиабазы на авиабазе Акынджы в Анкаре, как утверждалось ранее, а на сайте одного из офицеров турецкого Генштаба, которого обвинили в причастности к подготовке переворота в июле 2016 года. Более того, он был подготовлен не в ходе подготовки к перевороту, а еще 13 июля 2001 года.

Поэтому в ходе многочисленных судебных процессов, на которых судили турецких офицеров по причастности к перевороту 2016 года, власти при всем желании их политически дискредитировать не решились включать операцию Altay в обвинительное досье. Детализация важна потому, что недавно все на том же шведском сайте Nordic Monitor появились другие документы, согласно которым Анкара якобы готовила секретный план вторжения в Грецию и Армению. При этом утверждается, что «секретный документ Генштаба Вооруженных сил Турции был «по ошибке» включен следователем в материалы судебного дела по попытке военного переворота в Турции в 2016 году», когда следственные органы снимали материалы с компьютеров сотрудников Генштаба, где и «висели» эти документы. Уточняется важная деталь: операция Altay (удар по Армении) не претерпела изменения с 13 июля 2001 года. В то же время план вторжения в Грецию, получивший название «Чака-Бей» (в честь сельджукского эмира Чака-бея, чей флот в XI веке завоевал в Эгейском море острова Лесбос, Хиос, Самос и Родос) был составлен не в ходе подготовки переворота июля 2016 года, а 13 июня 2014 года.

Анализ опубликованных документов показывает, что речь идет о стандартной работе Генштаба Турции по проработке сценариев и взаимодействия между командующими на случай предполагаемого хода событий в регионе в случае обострения ситуации. Это не практическое руководство к действиям. Поэтому обнародованные документы представляют интерес исключительно с точки зрения выявления геополитических горизонтов турецкого военного командования. Кстати, эксперты утверждают, что Генштаб Турции имеет аналогичные разработки и на случай обострения отношений с Ираном, и в Персидском заливе. С точки зрения военного планирования — это типичная ситуация для генштабистов любой страны. Но Турция — случай особый. Что бы сейчас ни говорили и ни писали греческие и армянские эксперты, заявляющие на основе просочившихся в прессу документов об «извечной враждебности Турции в отношении греков и армян», в первую очередь проблема в утечке важной документации либо из турецкого Генерального штаба, либо из следственных органов в рамках дела о попытке госпереворота в Турции, которое контролирует турецкая контрразведка и разведка. Ведь такая информация имеет гриф «совершенно секретно» и не передается через интернет, а только через специальные системы связи.

Командный центр Генерального штаба Вооруженных сил Турции
Командный центр Генерального штаба Вооруженных сил Турции
LoudHmen

Интригующим выглядит то, что из многочисленных сценарных разработок турецкого Генштаба вычеркнуто все, кроме двух планов — по вторжению в Армению и в Грецию. Это страны, с которыми Анкара сейчас находится в сложных отношениях. Но в настоящее время Турции объективно невыгодно затевать какие-то военные конфликты сверх тех, которые она уже развязала или в которых участвует. Как напоминает The Independent, у Эрдогана существуют проблемы во взаимоотношениях с военными, которых правящая Партия справедливости и развития (ПСР) в ходе двух крупных судебных процессов сначала разделила на две части — бывших, обвиненных в заговоре с целью свержения правительства и приговоренных к тюремному заключению, и нынешних, вроде бы лояльных, но которых сковывают с помощью вовлечения сразу в несколько военных операций в Сирии, Ливии и Северном Ираке. Так почему именно сейчас определенные силы в Турции решили придать гласности теоретические разработки турецкого Генштаба? Связано ли это с нападениями на мечети Северного Кипра, которые турецкое издание Daily Sabah интерпретирует как попытку «углубить этнические и религиозные разногласия с Грецией»? Тем, что в июне на мечети Тузла в Ларнаке был вывешен византийский флаг, анонсированным решением вновь превратить Собор Святой Софии в мечеть?

Пока турецкие СМИ сообщают об обеспокоенности некоторых турецких генералов утечками секретной информации, с тревогой заявляют о возможных политических и геополитических последствиях. В этой связи в обществе повышается ощущение каких-то предстоящих перемен или потрясений. Турция к чему-то готовится. Но к чему?