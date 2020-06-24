Дамаск, , 08:40 — REGNUM Система противовоздушной обороны Сирийской Арабской Республики отразила атаку в небе над провинцией Хама. Об этом сегодня, 24 июня, сообщает сирийское агентство САНА.

«ПВО отражают вражеские атаки в небе над провинцией Хама», — сказано в сообщении агентство САНА.

Утверждается, что сирийским силам удалось сбить несколько вражеских целей.

Информация о том, что это были за цели не приводится.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, командование сирийской армии заявило об авиаударах на позиции вооруженных сил Сирии в провинциях Сувейда и Дейр-эз-Зор. Было объявлено о гибели двоих военнослужащих и четверых раненных.