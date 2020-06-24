Санкт-Петербург, , 08:34 — REGNUM В центре Петербурга размещена боевая техника, которая утром 24 июня примет участие в параде в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Военная техника перед парадом в Санкт-Петербурге в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне Дарья Драй © ИА REGNUM

Боевые машины стоят на Миллионной улице — там, где «Атланты держат небо на каменных руках» — и в ряде других мест вблизи Дворцовой площади.

Военная техника на Миллионной улице перед парадом в Санкт-Петербурге в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне Дарья Драй © ИА REGNUM

Военнослужащие доводят внешний вид техники до идеального в ожидании приказа начать торжественный марш.

Последние приготовления перед парадом в Санкт-Петербурге в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне Дарья Драй © ИА REGNUM

Напомним, в петербургском параде примут участие около 4,5 тыс. военнослужащих соединений и воинских частей Западного военного округа, сотрудников силовых ведомств региона, а также курсантов военных вузов, суворовцев и нахимовцев.

Военнослужащий перед парадом в Санкт-Петербурге в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне Дарья Драй © ИА REGNUM

Механизированную колонну составят более ста единиц техники, в том числе самые современные образцы, поступившие на вооружение ЗВО. В небе над Петербургом пройдут 30 вертолетов и самолетов.