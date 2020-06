Вашингтон, , 08:30 — REGNUM Президент США Дональд Трамп предложил посадить своего бывшего советника по национальной безопасности Джона Болтона в тюрьму и конфисковать все его деньги. Об этом американский президент написал на своей странице в сети микроблогов Twitter.

Напомним, что Болтон выпустил книгу «Комната, где это произошло: мемуары Белого дома» (The Room Where It Happened: A White House Memoir). В ней он описывает свой взгляд на события, свидетелем которых он был, работая в Белом доме советником Трампа по нацибезопасности. Болтон уверяет, что никакой секретной информации в его книге нет, однако личность Трампа там представлена в крайне неприглядном виде.

«Это история того, как не надо быть президентом. Когда вы на высоком посту, у вас есть обязательство говорить правду. Я после 17 месяцев в администрации был обеспокоен, что Трамп не имел необходимой компетенции, чтобы быть президентом. И американский народ должен знать об этом», — так Болтон охарактеризовал свою книгу.

Трамп естественно не мог оставить без ответа эту книгу. Он уже назвал Болтона лжецом, сказал что тот был «ужасным» советником.

«У него не было индивидуальности, в нем не было тепла. Я его уволил», — говорил Трамп.

Кроме того, Трамп назвал книгу Болтона «лживой», а самого экс-советника «чокнутым предателем».

Теперь же Трамп считает, что Болтона вообще надо посадить в тюрьму, а все деньги, которые он получил и получит за свою книгу, конфисковать.

«Джон Болтон, живущий в бедственном положении, должен сидеть в тюрьме, у него нужно конфисковать деньги, за распространение высоко секретной информации который должен быть в тюрьме с целью получения прибыли», — написал Трамп.