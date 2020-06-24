Гаага, Нидерланды, , 08:26 — REGNUM Планы США по введению санкций против членов Международного уголовного суда из-за возможного расследования преступлений американских военных в Афганистане, объединили более 60 стран, говорится в совместном заявлении, опубликованном 23 июня в Twitter постоянного представительства Швейцарии при ООН.

«Подтверждаем нашу приверженность отстаиванию и защите принципов и ценностей, закрепленных в Римском статуте», — заявили авторы обращения.

Отмечается, что 67 стран, присоединившиеся к обращению, призвали другие государства взаимодействовать с судом, чтобы он мог обеспечить правосудие для жертв «наиболее серьезных преступлений, вызывающих международную обеспокоенность».

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Напомним, президент США Дональд Трамп 11 июня подписал указ, который позволяет вводить экономические санкции против сотрудников суда из-за того, что они решились расследовать возможные преступления, совершенные в Афганистане, в том числе американскими военнослужащими.

В суде заявили, что данные меры являются беспрецедентными и мешают деятельности суда против «массовых злодеяний».

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