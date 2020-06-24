Вашингтон, , 08:17 — REGNUM США осуждают теракт, совершённый на северо-востоке Сирии в поселении Телль-Халаф 23 июня. Об этом говорится в распространённом заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус.

«США осуждают террористическую атаку в Телль-Халафе», — сказала высокопоставленная чиновница.

В заявлении все стороны призываются к прекращению огня и соблюдению резолюции Совета Безопасности ООН, направленной на поддержку мирного урегулирования сирийского конфликта.

«Подтверждаем решительную поддержку призывам генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша и спецпосланника генсекретаря по Сирии Гейра Педерсена к немедленному установлению режима прекращения огня на всей территории, а также усилиям Педерсена по содействию политическому урегулированию в рамках резолюции 2254», — говорится в тексте.

Как сообщало ИА REGNUM, в поселении Телль-Халаф сирийской провинции Хасака пять человек погибли и 12 получили ранения в результате взрыва заминированного автомобиля.

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