Амстердам, , 07:59 — REGNUM Во время голосования в нижней палате парламента 23 июня большинство депутатов не поддержало предложения об увеличении зарплаты медицинских работников. После трёх голосований предложение Партии труда и Социалистической партии было отвергнуто 73 голосами против. За предложение проголосовал 71 депутат.

Обе партии призывают правительство разработать план по увеличению зарплаты медицинским работникам. Предложение ранее уже дважды выносилось на голосование, но оба раза количество голосов «за» и «против» разделялись поровну.

В марте предложение о премии для медицинских работников в связи с борьбой против коронавируса получил поддержку большинства депутатов. Правительство пообещало до лета разработать соответствующий план.