Симферополь, , 07:54 — REGNUM Заявление из Киева о том, что Россия якобы задолжала Украине по $100 млн в год за базирование Черноморского флота в Крыму, свидетельствует о кадровой деградации украинского министерства иностранных дел, заявил 24 июня журналистам глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов.

«Заявление замглавы украинского МИДа о мифическом долге России за пребывание Черноморского флота в Крыму является ярким примером кадровой деградации этого внешнеполитического ведомства», — сказал он.

Молохов добавил, что все соглашения России и Украины, которые относились к базированию Черноморского флота в Крыму, были прекращены в законном порядке после воссоединения полуострова с Россией в 2014 году.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель главы МИД Украины Василий Боднар заявил, что Россия якобы должна выплачивать Киеву по $100 млн в год за базирование Черноморского флота в Крыму. По его словам, что Москва расторгла это соглашение в одностороннем порядке в 2014 году, но Киев считает, что соглашение действует.

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