Вашингтон, , 07:53 — REGNUM Руководители крупнейших американских корпораций Apple и Google «разочарованы» решением администрации США о приостановке выдачи мигрантам ряда категорий трудовых виз. Об этом 23 июня они заявили на своих страницах в Twitter.

По словам главы Apple Тима Кука, американский «народ иммигрантов, как и Apple, всегда черпал силу в нашем многообразии и надеется на непреходящую американскую мечту». По мнению Кука, процветания не может быть достигнуто ни без многообразия, ни без мечты. «Я очень разочарован данным объявлением», — подчеркнул он.

Гендиректор Google Сундар Пичаи также в своём сообщении высоко оценил тот вклад, который иммигранты вложили в экономический успех Америки «и превращение ее в мирового лидера технологий».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее с критикой данного решения Трампа выступили главы многих крупных американских компаний, в том числе директор компаний Tesla и SpaceX Илон Маск, руководство компании Twitter, президент Microsoft Брэд Смит, гендиректор Salesforce Марк Бениофф.

Напомним, 22 июня Трамп подписал распоряжение о приостановке до 31 декабря 2020 года выдачи рабочих виз H1-B, H-4 и H-2B, L и большей части документов категории J.

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