Вашингтон, , 07:26 — REGNUM Более 300 деятелей культуры в США обвинили Голливуд в поддержании культа белой расы, сообщает 23 июня издание Variety, которое приводит текст открытого письма.

Его авторы — актёр Кендрик Сэпмсон, актриса Тесса Томпсон и активисты Патрисса Каллорс и Мелина Абдулла — просят перестать восхвалять полицию в кино и сделать больший вклад в поддержку темнокожего сообщества.

«То, как Голливуд и другие медиа поспособствовали криминализации чернокожих, исказили образ правовой системы и идеализировали коррупцию и жесткость полиции, имело тяжкие последствия для жизней афроамериканцев», — говорится в письме.

Текст письма подписали более 300 человек. Издание отмечает, что таким образом деятели искусства хотят заручиться еще большей поддержкой и потребовать изменений, которые «защитят жизни афроамериканцев».

Ранее свой список фильмов, в которых содержатся обидные или оскорбительные для какой-либо группы зрителей эпизоды, опубликовали на британском телеканале Sky Cinema.

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