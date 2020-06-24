Ла-Пас, , 07:09 — REGNUM Пленум верховного суда Боливии восемью голосами из девяти сместил с поста председателя Марию Кристину Диас и назначил нового, сообщила 23 июня пресс-служба Агентства судебной информации на своей странице в Facebook.

«Восемью голосами избран судья департамента Санта-Крус Олвис Эгес Олива», — говорится в сообщении.

Диас была назначена на пост председателя Верховного суда в ноябре 2019 года на фоне электорального кризиса. Тогда её предложили назначить главой государства путём процедуры конституционного наследования в связи с тем, что свергнутый президент Эво Моралес скрылся от преследования в Мексике.

После смещения с поста Диас заявила о ничтожности процедуры, поскольку на посту председателя она обладала трёхлетним иммунитетом.

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