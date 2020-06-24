Москва, , 06:50 — REGNUM Специалисты управления делами президента России смонтировали на Красной площади в Москве три трибуны, которые смогут принять 2328 гостей парада Победы. Об этом 24 июня сообщила журналистам пресс-секретарь управляющего делами президента РФ Елена Крылова.

«Смонтированы три трибуны: на 1089 (левая), 1089 (правая) и 150 (центральная) посадочных мест», — сказала она.

Крылова добавила, что в ходе подготовки к мероприятию на трибунах нанесена разметка, которая обеспечит рассадку гостей с соблюдением безопасной дистанции из-за коронавируса, а также смонтировано торжественное оформление Красной площади, нанесена парадная разметка на брусчатке.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал страны, чьи делегации будут участвовать в параде Победы в Москве.

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