Вашингтон, , 06:48 — REGNUM Администрация президента США Дональда Трампа будет принимать окончательное решение о продлении Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) с учётом трёх факторов, важнейший из которых — согласие Китая войти в соглашение. Об этом 23 июня со ссылкой на источник в администрации сообщает The Wall Street Journal.

По словам источника, для получения согласия Трампа на продление ДСНВ в обновлённое соглашение должны быть включены строгие механизмы верификации, оно должно распространяться на все ядерные боеголовки, и в него должен быть включён Китай.

Как сообщало ИА REGNUM, спецпредставитель президента США Дональда Трампа по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что первый раунд переговоров России и США по вопросам стратегической стабильности прошёл в Вене в позитивном ключе.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков, участвующий в переговорах с российской стороны, выразил недоумение тем, что в США ожидают присутствие на переговорах китайской сторон. Также абсурдными назвал американские заявления о необходимости привлечь Китай к переговорам США и России по контролю над ядерными вооружениями официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь.

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