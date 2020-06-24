Вашингтон, , 06:27 — REGNUM Придумать более подходящее название для заболевания COVID-19 предложил 23 июня президент США Дональд Трамп в ходе выступления перед сторонниками в Аризоне. Его трансляция велась на странице Белого дома в Facebook.

«Я мог бы назвать вам 19 или 20 имен для этого, верно? «Ухань» было запоминающимся. Коронавирус, да? Кунг-флю, да?» — сказал он в привычном стиле.

По его мнению, COVID-19 — слишком странное название, поскольку многие люди не могут объяснить цифру 19, а другие называют заболевание «китайским гриппом».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на 23 июня свыше 4,5 млн человек по всему миру выздоровели после заражения новой коронавирусной инфекцией.

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