Сингапур, , 06:22 — REGNUM Проведение парламентских выборов в Сингапуре назначено на 10 июля, заявил премьер-министр страны Ли Сянь Лун в ходе обращения по национальному телевидению.

По его словам, ситуация с коронавирусом нового типа в стране стабилизировалась. По мнению Ли Сян Луна, проведение выборов позволит внести свежую струю в политическую повестку Сингапура.

Ожидается, что в ходе избирательной компании политические партии будут излагать свою программу по борьбе с коронавирусом, мерам экономической поддержки и улучшению условий работников. Тем не менее массовые предвыборные мероприятия будут запрещены из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Однако партиям и их кандидатам дадут больше эфирного времени по телевидению.

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