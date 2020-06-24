Улан-Удэ, , 06:19 — REGNUM Поправки к Конституции можно считать политическим завещание президента России Владимира Путина. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Бурятии, об этом заявил накануне глава республики Алексей Цыденов, отвечая на вопросы местных жителей в прямом эфире.

«Поправки можно назвать даже политическим завещанием Владимира Владимировича — закрепить социальные гарантии, безопасность и целостность страны, чтобы они были защищены вне зависимости от того, кто придет к власти после него», — отметил он.

По его мнению, раньше закрепить в Конституции социальные гарантии и безопасность было сложнее. Он отметил, что в 90-е годы уровень потерь страны был больше, чем в годы Второй мировой войны. Были разрушены как экономика, так и социальная сфера. Сегодня государство, по словам Алексея Цыденова, готово обеспечить социальные гарантии населения.

Напомним, ранее глава заявил, что выдвижение его на второй срок зависит от того, как люди проголосуют.

«Я, конечно, намерен пойти на второй срок, я об этом говорил уже. В том числе голосование по поправкам в Конституцию покажет, на самом деле, какое у жителей республики отношение ко мне», — отметил он.

Читайте также: Глава Бурятии намерен пойти на второй срок в 2022 году