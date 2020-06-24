Екатеринбург, , 06:15 — REGNUM В Екатеринбурге начал работу Центр общественного наблюдения за процессом голосования по поводу поправок в Конституцию России. Он находится в историческом мультимедийном парке «Россия — моя история».

Наблюдатели впервые имеют возможность работать в мобильном формате. Для них предоставлены мобильные центры наблюдения. Микроавтобусы с соответствующей символикой будут выезжать прямо на избирательные участки. Что касается работы call-центра, то она налажена с учётом противоэпидемиологических мер.

Для информирования населения о процессе голосования открыт Telegram-канал. В нём планируется публиковать видео и фотографии, а также отчёты о работе наблюдателей. Кстати, их набор и обучение организовала свердловская областная Общественная палата. Как сообщало ИА REGNUM, голосование пройдёт 1 июля.